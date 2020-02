Schoten gelost op woning in Weert

De politie ontving dinsdagavond rond 21.30 uur de melding van schoten op Ten Hove in Weert. Daar bleken meerdere schoten met vermoedelijk knalpatronen te zijn gelost op een woning. Er raakte niemand gewond.

De verdachte kon een kwartier later in de buurt van het incident worden aangehouden. Op Ten Hove wordt (sporen)onderzoek verricht, daarnaast worden getuigen gehoord. De mogelijke aanleiding van het incident is nog onderwerp van onderzoek.