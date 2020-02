Vermiste jongen (14) vermoedelijk slachtoffer van ongeval

De jongen vertrok dinsdag op kleine crossmotor en kwam niet meer terug. Aan de Bovenlandweg werd het slachtoffertje aangetroffen. Omdat hij bij zijn crossmotor lag, gaat de politie er vanuit dat hij slachtoffer is geworden van een ongeval. De Verkeers Ongevallen Analyse doet daarom verder onderzoek.

Vanmorgen hebben we een overleden persoon gevonden t.h.v. de Bovenlandweg in Vriezenveen. Het gaat om de vermiste 14-jarige jongen uit Vriezenveen waar we naar op zoek waren. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet nu onderzoek omdat het lijkt op een verkeersongeval. ^JS