Politie stelt medewerker buiten functie na geweldsincident in privétijd

De leiding van de politie Oost-Nederland heeft een medewerker uit het Gelderse deel van de eenheid buiten functie gesteld. 'De man wordt verdacht van ernstig plichtsverzuim. Hij wordt ervan verdacht dat hij in privétijd betrokken was bij een geweldsincident, waarbij zijn gedrag leidde tot escalatie van de situatie', zo meldt de politie woensdag.

'Ernstig plichtsverzuim'

De politie ziet dit als ernstig plichtsverzuim. Politiemedewerkers hebben namelijk een voorbeeldfunctie, ook in privétijd. Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie onderzoekt de verdenking. Gedurende het onderzoek heeft de medewerker geen toegang tot gebouwen en systemen.

Beroepscode

De politie heeft een beroepscode. Dit is een handleiding voor alle politiemedewerkers. In de beroepscode staan de kernwaarden van de politie en is beschreven wat die betekenen in het werk. Ook vertelt de beroepscode wat de politie doet, waar die voor staat en waarde aan hecht.