Let op voor bellende 'bankmedewerker', onderzoek gestart naar spoofing

Bij de Electronic Crimes Task Force (ECTF), een samenwerkingsverband tussen de politie en de grootbanken komen meldingen binnen van spoofing via de telefoon. 'Hierbij wordt de Beller-ID, de naam en het nummer die je in je scherm ziet staan als iemand belt, vervalst en lijkt het alsof je bank belt', zo waarschuwt de politie dinsdag.

'Kletsverhaal'

'Vervolgens start de zogenaamde ‘medewerker’ van de bank een gesprek waarin een kletsverhaal wordt opgehangen. Er wordt gezegd dat het geld niet veilig is op de huidige rekening omdat deze bijvoorbeeld gehackt zou zijn. Vervolgens wordt de klant overgehaald om het geld naar een ‘veilige’ rekening over te maken,' aldus Caroline Sander, teamleider van het ECTF.

Slachtoffers

De klant maakt het geld vervolgens over naar de aangegeven rekening. Dat wordt dan gecasht door gebruik te maken van een geldezel. Caroline: 'De afgelopen weken hebben we tientallen meldingen gehad dat dit is gebeurd.' Het totale schadebedrag bedraagt inmiddels meer dan een miljoen euro.

Waarschuwing

Deze criminelen troggelen geld af via de telefoon en op een manier die in korte tijd populair is geworden en voor hoge schadebedragen zorgt. Caroline: 'Dat is ook de reden dat we hier nu voor waarschuwen. We willen dat mensen zich bewust worden van het bestaan van deze vorm van oplichting, voorkomen dat er meer mensen slachtoffer worden en de werkwijze van de criminelen verstoren.' Het onderzoek is in volle gang.

Spoofing voorkomen

De bank vraagt je nooit om geld over te maken, net zoals dat ze nooit zullen vragen naar je beveiligingscodes. Vertrouw je het niet? Hang dan op, bel zelf de bank en vraag het na bij een van de medewerkers.