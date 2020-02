Arrestatieteam lost schot bij aanhouding

Dinsdag 12 februari 2020 zijn er in Cromvoirt twee aanhoudingen verricht in verband met een onderzoek naar oplichting via datingapps. Het arrestatieteam heeft hierbij een schot gelost.

Dinsdagmiddag rond 15.30 uur is het arrestatieteam van de politie naar Loverensestraat gegaan om de aanhoudingen te verrichten. De verdachten, een 18–jarige man uit Tilburg en een 19–jarige man uit Kaatsheuvel, reden in een voertuig en zijn tot stoppen gemaand. Bij de aanhouding is geschoten, een verdachte is lichtgewond geraakt.

De twee mannen worden verdacht van afpersing van slachtoffers via datingsapps. Zij zitten momenteel vast in het politiecellencomplex voor verder onderzoek.