Drie verdachten aangehouden schietincident Schollenbrugpad

Eind vorige maand vroeg de politie uitgebreid aandacht voor een schietincident op het Schollenbrugpad in Amsterdam van 15 juni 2019. Bij dit incident raakte een 27-jarige man zwaargewond. De recherche vermoedde dat er een link was met de handel in verdovende middelen en het mogelijk om een uit de hand gelopen drugsdeal ging.

In de zoektocht naar verschillende verdachten werden in regionale en landelijke opsporingsprogramma’s beelden gedeeld en signalementen en mogelijke bijnamen verspreid. Een paar dagen later meldde één van de verdachten zich bij de politie en na een week kon de recherche in het onderzoek drie andere verdachten aanhouden.

De recherche meende dat in ieder geval drie mannen direct betrokken waren bij het schietincident . Zij stonden op beeld, er waren gedetailleerde signalementen bekend en uit onderzoek bleek dat één van de verdachten ‘Stiffa’ zou worden genoemd. Naast deze drie verdachten dacht de recherche dat er nog een vierde, vrouwelijke verdachte indirect betrokken zou zijn bij het schietincident. Haar bijnaam zou ‘Isa’ zijn.

Op 28-01-2020 meldde zich een 32-jarige vrouw zich via haar advocaat bij de politie: zij had het idee dat zij de betreffende ‘Isa’ zou zijn. Deze vrouw is door de recherche gehoord, maar niet aangehouden. Zij blijft echter wel verdachte in het onderzoek. Op woensdag 5 februari kon de recherche op verschillende plekken in Nederland en België drie andere verdachten aanhouden. Het betroffen een man van 29 jaar oud uit Rotterdam, een man van 39 jaar oud uit België en een man van 40 jaar oud uit Maassluis. Deze verdachten zitten vast en zijn inmiddels voorgeleid aan een rechter-commissaris.

Na de aanhoudingen hebben ook doorzoekingen plaatsgevonden op meerdere locaties. Op één van die locaties troffen rechercheurs een vuurwapen aan. Onderzocht wordt of dit vuurwapen mogelijk gebruikt is bij het schietincident van 15 juni.