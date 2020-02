Meerdere gewonden na zwaar ongeval bij Drentse bij Witteveen

Ziekenhuis

Er zijn meerdere inzittenden gewond geraakt. Eén van hen is met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook een traumahelikopter met een mobiel medisch team naar de plek van het ongeluk gegaan.

Twee traumahelikopters

In eerste instantie werden twee traumahelikopters opgeroepen, maar de helikopter uit Amsterdam is geannuleerd. Vanwege het ongeval is de N381 bij Witteveen in beide richtingen afgesloten geweest.