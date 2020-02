Boom dreigt door storm om te vallen, brandweer zaagt boom om

Zondag werd de brandweer werd rond 12.30 uur gealarmeerd voor een boom die dreigde om te vallen aan de Broekstraat in Gemonde.

Omgezaagd

De boom stond in een tuin bij een woning maar als deze zou omvallen zou deze op de rijbaan terecht komen. De brandweer zaagde om die reden de boom gecontroleerd om. Nadat deze was neergehaald werd deze in stukken gezaagd waarna de weg weer kon worden vrijgegeven.