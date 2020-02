Beslag op dure Maserati en twee aanhoudingen voor witwassen

Geldwisselkantoren

Een medewerker van de Amsterdamse Prioteam van het Team Openbaar Vervoer en een medewerker van de Landelijke Eenheid die bij dat team is gedetacheerd, zagen omstreeks 18.15 uur twee mannen die kennelijk bij verschillende geldwisselkantoren probeerden een aanzienlijk geldbedrag aan buitenlands geld om te wisselen in euro’s. Dat lukte soms wel en soms niet.

Witwaspraktijken

Het is bekend dat vaak bedragen in buitenlandse valuta contant bij grenswisselkantoren worden omgewisseld om buiten het zicht van reguliere banken te blijven. Daarbij handelt het zich vaak om bedragen met een omgerekende waarde tussen de 2000 en 4000 euro. Om uiteindelijk een groot bedrag om te wisselen hopt men van wisselkantoor naar wisselkantoor. Dit omwisselen duidt meestal op witwaspraktijken.

Witwassen

Toen de mannen later in een auto stapten en weg wilden rijden werden ze door de agenten gecontroleerd. Daarbij zijn de twee mannen, een 34-jarige man uit Ede en een 36-jarige Nederlander die in Italië woont, aangehouden als verdachten van witwassen. Daarbij is een bedrag van iets meer dan 9000 euro in beslag genomen.

Beslag

Bij het controleren van de personalia van de beide verdachten bleek dat tegen de 34-jarige eigenaar van de auto, een Maserati, een strafrechtelijk onderzoek loopt en dat in verband met dit onderzoek conservatoir beslag gelegd kan worden op zijn bezittingen. Daarom is de auto, een Rolex horloge en een gouden ring van de verdachte in beslag genomen.

Schadevergoeding

Conservatoir beslag houdt in dat de staat beslag legt op het vermogen, of een deel daarvan, van de verdachte van een misdrijf, voordat er een uitspraak van de rechter is gedaan. Het beslag is een soort zekerheidsstelling op een eventuele schadevergoeding waartoe de verdachte uiteindelijk veroordeeld zou kunnen worden.