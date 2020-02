Groep van ongeveer 100 jongeren vernielt ruiten gemeentehuis van Urk

Duizenden euro's schade

'Tijdens deze ongeregeldheden werd er voor duizenden euro’s schade toegebracht aan onder andere de ruiten van het pand. Er werd gebruik gemaakt van zwaar vuurwerk en stenen tijdens de vernielingen', zo meldt de politie.

Geen aanhoudingen

Tijdens het incident was er extra inzet uit andere eenheden en de Landelijke Eenheid. Ongeveer een uur na de melding van geweldplegingen was het rustig genoeg om de rommel op te ruimen en de schade op te nemen. Op dit moment zijn er nog geen verdachten aangehouden, maar de gemeente en de politie nemen de situatie hoog op.

Onderzoek

Het onderzoek is momenteel in volle gang. De politie roept iedereen op, die iets meer weet van de gebeurtenissen op zaterdagavond 15 februari, om zich te melden. 'Door mee te werken aan het onderzoek kunt u bijdragen in het veiliger maken van Urk', aldus de politie.