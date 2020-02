Maastricht maakt Koninklijke route bekend

Koning Willem-Alexander viert maandag 27 april zijn verjaardag in Maastricht. Samen met leden van zijn familie wandelt de Koning van 11.00 tot 13.00 uur door de binnenstad. Langs de route wordt een verrassend en veelzijdig programma neergezet en een beeld van de kleurrijke regio en cultuur getoond. Een beeld dat past bij het thema van Koningsdag 2020: ‘Leef Maastricht!’.

Koninklijke route

Maandag 27 april komt de Koninklijke Familie om 11.00 uur aan op de Sint Servaasbrug. Vanaf de Sint Servaasbrug wandelt de Koninklijke Familie via de Vissersmaas en Het Bat richting Graanmarkt en Onze Lieve Vrouweplein. Via de Bredestraat lopen zij vervolgens naar het eindpunt op het Vrijthof.

Vanwege de voorbereidingen van Koningsdag op- en rond de route wordt een deel van de binnenstad afgesloten voor verkeer. Dat betekent dat van zondag 26 april 11.00 uur tot maandag 27 april 19.00 uur rekening moet worden gehouden met verminderde bereikbaarheid door verkeer beperkende maatregelen. Dit houdt in dat:

verschillende straten rondom de route worden afgesloten voor verkeer;

binnen de afzettingen geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is (in- en uitrijden is niet mogelijk);

geen leveringen kunnen plaatsvinden binnen de afzettingen;

parkeerterreinen, -garages en -plekken binnen de afzettingen worden afgesloten en gemotoriseerde voertuigen tijdens de afzettingen kunnen niet worden verplaatst.

woningen/bedrijven blijven altijd bereikbaar voor hulpdiensten en/of (thuis)zorg.

Vanaf dinsdag worden de bewoners en ondernemers in de binnenstad, binnen het gebied dat op het kaartje wordt aangeduid met de blauwe lijnen, geïnformeerd over de Koninklijke route. In maart wordt het programma bekend gemaakt.