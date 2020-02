Douanier aangehouden op verdenking van corruptie en witwassen

De Landelijke Recherche van de politie heeft dinsdagochtend vroeg een 45-jarige douanier thuis in Rotterdam aangehouden. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt haar van corruptie en witwassen. De vrouw was al even op non-actief gesteld door haar werkgever.