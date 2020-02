Politie verricht 7 aanhoudingen in drugsonderzoek Alphen aan den Rijn

Maandag en dinsdag heeft de politie in totaal 7 aanhoudingen verricht in een onderzoek naar handel in verdovende middelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie in Alphen aan den Rijn. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Alphen aan den Rijn

Politieteam Alphen en de districtsrecherche hielden maandagmiddag 17 februari één verdachte en dinsdagmorgen 18 februari zes verdachten van 26 tot 39 jaar aan De verdachte van maandag werd op de A16 bij de grens met België aangehouden. De verdachten komen allen uit Alphen aan den Rijn. Ze worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Vier verdachten uit één familie

De politie startte in november vorig jaar een onderzoek toen zij informatie kreeg over vermoedelijke drugshandel. Uit het onderzoek kwamen vier hoofdverdachten uit één familie naar voren. De drugs werden in een garagebox opgeslagen en van daaruit verdeeld en verhandeld. De recherche vermoedt dat de drugs ook naar het buitenland werden getransporteerd. Naast doorzoekingen in de woningen van de verdachten werd ook de garagebox doorzocht. Daar werden goederen die verband houden met de drugshandel aangetroffen en in beslag genomen. Bij de aanhoudingen werd een hoeveelheid softdrugs aangetroffen.

Loungecafé

Een loungecafé aan de Van Nesstraat waar de verdachten bijeen kwamen, is eveneens doorzocht. Dit café, eigendom van een van de verdachten was eerder al tijdelijk gesloten door de gemeente. Teamchef John Nieumeijer: ‘Wij denken dat het geld dat met de drugshandel verdiend werd, via dit loungecafé werd witgewassen. Zo probeerden de verdachten kennelijk hun inkomsten te verklaren. Daarnaast maakten ze ook misbruik van uitkeringen, huursubsidies en toeslagen.’ Het onderzoeksteam geeft zijn bevindingen aan de gemeente door. Die zal de nodige bestuurlijke maatregelen nemen.

Ondermijning

Uit het onderzoek bleek ook dat de hoofdverdachten in contact staan met jongeren in Alphen die zich regelmatig schuldig maken aan zaken als diefstal en drugshandel. Nieumeijer: ‘We doen ook financieel onderzoek in deze zaak en hebben vandaag meerdere voertuigen afgepakt van de verdachten. Uiteraard zetten we het strafrechtelijk onderzoek voort en moeten de verdachten zich voor de rechter verantwoorden. We sluiten meer aanhoudingen niet uit.’

Samenwerking partners

Criminelen die rijk worden door drugshandel, voelen zich vaak onaantastbaar, maar dat zijn ze niet. Met deze acties pakken Openbaar Ministerie, politie, gemeente en diverse partners gezamenlijk ondermijning aan, trekken criminele netwerken uit elkaar en dringen de productie van hennep en drugs terug. Politie, gemeente, Openbaar Ministerie en andere partners blijven onderzoeken en interventies uitvoeren.

Aanpak drugsdealers

Nieumeijer waarschuwt jongeren die zich bezighouden met criminele activiteiten zoals drugsdealen: ‘Veel jongeren denken snel rijk te worden met deze handel, maar realiseren zich niet dat op dealen een forse straf staat. Veroordeelt de rechter ze, dan hebben ze een strafblad dat ze jarenlang achtervolgt. Daardoor kunnen ze dan bijvoorbeeld geen baan of stageplek krijgen. Bovendien schuwen drugscriminelen geweld niet waardoor het een gevaarlijk milieu is, zeker voor jongeren.’ Kan dit worden aangevuld dat er ook financieel onderzoek plaats zal vinden met het doel om het crimineel verdiend vermogen te pakken.