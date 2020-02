Onderzoek dode vrouw in recreatiewoning in volle gang

In een recreatiewoning op een vakantiepark in Mierlo werd vrijdag 14 februari een dode vrouw gevonden. De recherche startte een onderzoek naar de oorzaak van haar dood. Een misdrijf kan op dit moment niet worden uitgesloten.

Bij de politie kwam afgelopen vrijdagochtend de melding binnen dat een vrouw levenloos in een recreatiewoning aan de Patrijslaan was gevonden. Het 48-jarige slachtoffer uit Eindhoven verbleef daar als gast.

Onderzoek

De forensische recherche zocht het afgelopen weekend uitvoerig naar sporen in en om de recreatiewoning. Ook werd op het park een buurtonderzoek verricht. We spraken met diverse mensen en bekeken of er bewakingscamera’s waren met beeldmateriaal dat het verdere onderzoek kan helpen. Op het lichaam van de vrouw is dinsdag 18 februari sectie gedaan. Dit alles leidt vooralsnog niet tot een antwoord op de vraag of er sprake is van een misdrijf, maar met dat scenario wordt wel rekening gehouden.

Aanhoudingen

In de loop van het onderzoek kreeg de recherche zicht op twee verdachten die in het bezit waren van spullen van het slachtoffer. Zij werden afgelopen weekend aangehouden en zitten nog vast. Op dit moment wordt hun rol verder onderzocht.