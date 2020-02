Verdachte brief in Weert geen verband met bombrieven

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de verdachte brief die werd aangetroffen bij een bedrijf aan de Schatbeurderlaan in Weert.

Rond 07.30 uur kreeg de politie de melding binnen, medewerkers van de energieleverancier hebben zelf het gebouw uit voorzorg verlaten. Na een eerste verkenning door een explosievenverkenner konden alle medewerkers rond 08.45 uur terug het pand in. Alleen het deel waar de brief ligt blijft voorlopig, uit voorzorg, afgesloten in verband met onderzoek. De omgeving ondervindt verder geen hinder hiervan, enkel het terrein van het bedrijf is deels afgesloten.

Geen verband bombrieven

Gezien de recente bombrieven in het hele land is er contact geweest met het onderzoeksteam in Amsterdam. Vooralsnog wijst niets erop dat er sprake is van een mogelijk verband of een zelfde soort brief. Medewerkers van de ExplosievenOpruimingsDienst Defensie komen in de loop van de ochtend ter plaatse en zullen conform protocol nader onderzoek instellen naar de exacte inhoud van de brief.