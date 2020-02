Politie en OM onderzoeken dodelijk incident zorginstelling Wageningen

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) onderzoeken het incident met dodelijke afloop in een zorginstelling in Wageningen op 19 februari ’s avonds. De overleden persoon is een man, die in deze instelling woonde. 'Wat de oorzaak van het overlijden is, wordt onderzocht door de forensische opsporing', zo meldt de politie donderdag.

'Meerdere keren gebeld met 112'

Hierover worden betrokkenen en getuigen gehoord. Over het verloop van het onderzoek kunnen we op dit moment nog niets zeggen. We weten dat in de media veel gesproken wordt over het optreden van de politie. Zo wordt gesteld dat er meerdere malen met de politie is gebeld en dat dit pas op een later moment leidde tot inzet.

Onderzoek

We nemen dit zeer serieus omdat mensen moeten kunnen rekenen op de politie als men in nood is. We zijn daarom een onderzoek gestart naar de professionaliteit van ons handelen. Dit onderzoek wordt verricht door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie in de eenheid Oost-Nederland. Daarnaast doet de Rijksrecherche onderzoek naar het optreden van de politie.