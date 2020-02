De nieuwste opkomende kleurtrends op een rijtje

Het kan heerlijk zijn om je huis af en toe te voorzien van een nieuwe kleur, een nieuwe stijl. Het is goed om je inrichting of de kleuren om je muren af en toe aan te passen, omdat het interieur dan met je meegroeit. Kleurtrends veranderen en het geeft een fijn en bevrijdend gevoel als ook jij hier af en toe in meegaat. Het werkt grotendeels rustgevend om deze wissel zo af en toe te doen. De vraag is alleen: welke kleur ga je gebruiken? Wat zijn nou echt de trends op dit moment? In het aankomende jaar zijn er een aantal kleurtrends die je niet over het hoofd mag zien.

De kleurtrends van het maximalisme

Het maximalisme is een nieuwe trend die gebruik maakt van méér, méér, méér. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van het minimalisme dat de afgelopen jaren enorm populair was. De komst van het maximalisme komt voort uit de steeds kleinere woningen die mensen in steden kopen of huren. Bij het maximalisme stelt men alles wat ze hebben tentoon in het meubilair. Hierdoor ontstaat een prettige drukte.

Ook de kleuren op de muren mogen expressief zijn. Hierbij kun je kiezen uit allerlei felle kleuren. De trend is om één muur een dergelijke felle kleur te geven en de rest een rustige kleur te geven. Dit maximalisme is een enorme ontwikkeling die zich in Nederland ook aan het nestelen is.

Een geschikte schilder vinden

Natuurlijk zijn trends altijd relatief en in sommige gevallen lastig te verwoorden. Het is dan ook belangrijk om eens advies in te winnen van een professional: een schilder. Een goede schilder zoeken via Werkspot kan dan ook een goede eerste stap zijn. Hierdoor krijg je een goed beeld van wat een schilder allemaal voor je kan betekenen en welke prijs je hierbij kunt verwachten. Ook kan een professionele schilder je direct helpen met het schilderen van de muren in de besproken stijl. Veel schilders zijn druk dus het is belangrijk om op tijd te kijken naar de mogelijkheden en om hierbij te zorgen dat je de verschillende vakmannen tijdig gesproken hebt.