Man richt wapen op agenten

Agenten hebben afgelopen nacht hun wapen moeten trekken toen een agressieve bewoner van de Kornhorst een wapen op hen richtte. Agenten wisten de man, die zich hevig verzette en een agent verwondde, aan te houden. Hij zit nog vast en inmiddels is bekend dat zijn wapen niet echt was. Het incident is door verschillende omstanders gefilmd en de politie wil die filmbeelden graag gebruiken in het onderzoek.

Rond 2.45 uur kwamen agenten bij de woning van man die agressief zou zijn en daarvoor mogelijk betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij. Toen de agenten daarna zijn woning weer verlieten, kwam de man ineens achter hen aan en bedreigde hen met een wapen. Agenten trokken daarop ook hun wapen en richtten dat op de man.

Geen risico

Pas na onderzoek op het bureau bleek dat het ging om een nepvuurwapen. Als iemand een wapen richt of bij zich heeft, dat niet van echt te onderscheiden is, wordt er geen enkel risico genomen en handelt de politie altijd alsof het wapen echt is. Het wapen van de man uit ’s Heerenberg leek dusdanig echt, dat agenten ook hun wapen trokken en op de man richtten. Die liet uiteindelijk zijn wapen vallen, waardoor dit goed is afgelopen. Als agenten worden geconfronteerd met een wapen mogen ze schieten als de situatie daar naar is.

Agent gewond bij aanhouding

Toen de man zijn wapen had laten vallen en agenten hem wilden aanhouden, was hij nog steeds agressief. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding en zocht daarbij de confrontatie met de agenten op. Eén van hen raakte daarbij lichtgewond aan zijn gezicht. Uiteindelijk is de man overgebracht naar het politiebureau, waar bleek dat hij onder invloed van alcohol was.