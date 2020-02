Drie aanhoudingen voor dode in Simpelveld

De politie heeft drie personen aangehouden nadat er een dode man is aangetroffen in een huisje op een park aan de Kruinweg. De politie gaat uit van een misdrijf.

Zondagmorgen trof de politie een stoffelijk overschot aan in een huisje aan de Kruinweg. Het gaat om een 50-jarige man uit Polen. Twee mannen van 58 en 63 jaar en een vrouw van 39 jaar uit Polen werden aangehouden op verdenking van doodslag. De politie stelt een onderzoek in naar wat er exact is gebeurd en wat de rol is geweest van de verdachten. Forensische Opsporing onderzocht het huisje op sporen.