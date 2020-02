Persoon te water in Borger

Aan de Bronnegerstraat bij het Hunebedcentrum is dinsdagavond een persoon te water geraakt. De man die op weg was naar een lezing in het Hunebedcentrum kon de ingang niet vinden van het centrum.

In vijver gegleden

Hij liep rond het centrum en is hierbij in een vijver gegleden die op het terrein ligt. Omdat het behoorlijk modderig was kon de man er niet uitkomen. Door veel hulpgeroep werd dit gehoord door een bewoner van de naast gelegen Leefgemeenschap "De Gouden Zon" die het raam open had staan. Hierop ging een begeleider poolshoogte nemen en trof de man in kwestie aan in het water.

Onderkoeld

Hierop zijn de hulpdiensten opgeroepen, brandweer Borger heeft de man uit het water gehaald en overgedragen aan het ambulance personeel. Deze hebben de man onderzocht en overgebracht naar het ziekenhuis met onderkoelingsverschijnselen.

Mogelijk heeft de man ruim drie kwartier in de vijver gelegen voordat hij werd gered.