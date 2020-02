Gewonde na steekincident azc Schalkhaar

Woensdagochtend is bij een steekincident bij een asielzoekerscentrum (AZC) in het Overijsselse Schalkhaar een persoon gewond geraakt. Dit meldt de politie woensdag.

Traumahelikopter

Het steekincident gebeurde rond 09.45 uur bij het AZC aan de Frieswijkerweg. Er werd een traumahelikopter ingezet en het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. 'Er is nog niemand aangehouden en het onderzoek loopt nog volop', aldus de politie.

Voormalige Westenbergkazerne

Azc Schalkhaar is sinds begin jaren ’90 in gebruik. Het azc is gevestigd in de voormalige Westenbergkazerne en ligt net buiten Schalkhaar, een dorpje nabij Deventer. Naast reguliere opvang kent het azc een afdeling intensief begeleidende Opvang voor bewoners die nog niet zelfstandig in een azc kunnen wonen. Deze bewoners krijgen intensieve begeleiding van COA-medewerkers.