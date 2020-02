Brand bij eetcafé Papenvoort, uitbater springt uit raam

Bij lunch- en eetcafé De paap in Papenvoort is donderdag aan het eind van de middag een grote brand uitgebroken. Meerdere brandweerkorpsen uit o.a Rolde, Gieten, Borger, Schoonoord en de hoogwerker uit Assen zijn aan het blussen.

Uitbater gewond geraakt

De vlammen slaan uit het dak. Bij de brand is de uitbater van het café gewond geraakt. Hij sprong na de brand uit het raam en had ademhalingsproblemen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij was de enige die tijdens de brand aanwezig was.

Katten

Mogelijk zitten er nog katten binnen, maar de brandweer kan op dit moment nog niet naar binnen. 'Dat is nog te gevaarlijk', liet bevelvoerder Jan-Hendrik Bloem weten. 'Op dit moment zijn we aan het blussen en proberen we ervoor te zorgen dat de brand niet groter wordt.' Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.