Code geel voor harde wind

In de ochtend blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt hier en daar de zon soms door. In de middag trekt een gebied met buiige regen oostwaarts over het land. Achter dit gebied klaart het op en komen nog enkele buien voor. Bij deze buien is lokaal hagel en/of onweer mogelijk. Voor de regen uit wordt het met een maximumtemperatuur van ca. 12°C erg zacht. De zuid- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, 4 à 5 Bft, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, 6-7 Bft en aan de westkust later mogelijk stormachtig, 8 Bft. In de middag en avond is er bij buien kans op zware windstoten van 75-90 km/uur. Na de regenzone draait de wind naar zuidwest.