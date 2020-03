Stop handen schudden en zoenen om coronavirus

Het aantal mensen in Nederland dat nu officieel is besmet met het coronavirus is vandaag gestegen naar 10.

Hoe veilig wij ons dit weekend voor het virus thuis ook waande, maandag zullen we er niet aan ontkomen om in de trein, in de bus, op het werk of op school weer naast een persoon plaats te nemen. En of we het in ons brein willen of niet, bijna iedereen vreest om besmet te raken.

In tegenstelling tot de meeste Japanners hebben wij westerlingen de gewoonte elkaar bij begroeting de hand te schudden. Maar met dat handen schudden worden zoveel virussen en bacteriën overgedragen dat je dat zeker nu met de huidige uitbraak van het coronavirus beter niet meer kunt doen.

Enige tijd terug zijn artsen in het Radboud UMC van Nijmegen al gestopt elkaar de handen te schudden in verband met de overdracht van virussen en bacteriën. Dit hebben ze opgelost door te knipogen of te zwaaien.

Wij van de redactie van BlikopNieuws.nl roepen Nederlanders op vanaf maandag het handen schudden te stoppen nu het coronavirus wereldwijd al honderden nieuwe slachtoffers heeft gemaakt. Het is een van de kleine preventieve handelingen waarmee je verdere verspreiding kunt voorkomen.