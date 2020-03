Jongen door brandweer uit drijfzand bevrijd

De brandweer heeft zondagmiddag in het Brabantse Son en Breugel een jongen uit het drijfzand gered.

Bronlibel

De jongen zat vast in het zand nabij de Bronlibel een nu nog braakliggend terrein in een nieuwe woonwijk. De knul wordt momenteel in de ambulance onderzocht. De brandweer zet het gebied nu af met lint.