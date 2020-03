Structureel geen aangifte inkomstenbelasting doen kan gevolgen hebben

Vanaf 1 maart moeten alle belastingplichtigen in Nederland weer aangifte inkomstenbelasting doen. Toch zijn er mensen die meerdere jaren weigeren om deze aangifte te doen. Dat kan gevolgen hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in de rechtbank in Den Bosch taakstraffen geëist tegen vier verdachten voor het structureel weigeren om aangifte inkomstenbelasting te doen. Dit meldt het OM maandag.

Meer dan 4 jaar geen aangifte

Aangifte doen is in het belang van de maatschappij. Van de belastingopbrengst betaalt de overheid belangrijke voorzieningen als onderwijs en zorg. Hoeveel belasting iemand moet betalen, hangt voornamelijk af van de inkomsten. Om een juist bedrag te betalen is een aangifte nodig. De Belastingdienst heeft vele pogingen gedaan om de vier verdachten ertoe te bewegen aangifte te doen.

Herinneringen, aanmaningen, boetes en geschatte aangifte

Ze kregen achtereenvolgens herinneringen, aanmaningen, boetes en uiteindelijk ook geschatte aangiftes opgelegd. Belastingplichtigen die, ook na herhaaldelijk aandringen en uiterste inspanning van de Belastingdienst, blijven weigeren aangifte te doen, lopen het risico voor de rechter te moeten verschijnen. De verdachten die vandaag in de rechtbank zijn verschenen hebben al meer dan vier jaar geen aangifte inkomstenbelasting ingediend. Het doel van de zitting van vandaag was om mensen te bewegen tot het doen van aangifte. Een veel gehoorde reden die de politierechter vandaag hoorde was dat de verdachten het erg druk hebben, maar dat is volgens het OM geen reden om geen aangifte te doen.

Strafblad en strafeis

Het structureel geen aangifte doen is een misdrijf en kan tot gevolg hebben dat je een strafblad krijgt. Een strafblad kan ervoor zorgen je bepaalde beroepen niet meer kan uitoefenen. Ook kan je dan geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgen. In sommige gevallen kan een visum of een verblijfsvergunning geweigerd worden. En voor verzekeraars kan dit een reden zijn om een aanvraag af te wijzen waardoor je bijvoorbeeld soms geen autoverzekering krijgt. De politierechter heeft de vier verdachten die vandaag op zitting stonden onvoorwaardelijke en voorwaardelijke taakstraffen opgelegd en de weigeraars moeten alsnog hun aangifte doen.

1 mei

De aangifte Inkomstenbelasting kan vanaf 1 maart, zowel online via Mijn Belastingdienst of met de aangifte-app, worden ingevuld. Als je een aangiftebrief ontvangt, ben je verplicht om belastingaangifte te doen. Daarnaast kun je op belastingdienst.nl/aangifte checken of je aangifte moet doen. De aangifte moet je indienen vóór 1 mei, tenzij je uitstel aanvraagt.