Zes vreemdelingen ontdekt in verborgen ruimte personenbusje

De Koninklijke Marechaussee op Hoek van Holland heeft zaterdagmiddag voorkomen dat zes vreemdelingen illegaal de oversteek naar Engeland konden maken. Ze werden ontdekt in een verborgen ruimte in een personenbusje.

De 33-jarige chauffeur en drie bijrijders in de leeftijd van 18 t/m 22 jaar zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De verdachten hebben de Roemeense nationaliteit.

Tijdens de uitreiscontrole van de ferry naar Engeland controleerden Marechaussees een personenbusje met Roemeens kenteken. Om illegale migratie op te sporen, is de bus geopend voor verder onderzoek. Bij controle viel op dat achterin een krappe ruimte was gebouwd. Aangezien niet direct zichtbaar was of hier mensen achter zaten, is de laadruimte verder doorzocht. Achter een schot kwamen vervolgens zes vreemdelingen vandaan gekropen.

De vreemdelingen tussen de 16 en 39 jaar hebben vermoedelijk de Iraakse en Iraanse nationaliteit en gaan het vreemdelingentraject in. De Roemeense verdachten (twee mannen en twee vrouwen) zijn in verzekering gesteld en moeten morgen voor de rechter-commissaris verschijnen. Het onderzoek naar de mensensmokkel loopt onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.