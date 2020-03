Vrouw en man aangehouden voor plunderen bankrekening

De politie hield donderdag 5 maart twee personen aan die worden verdacht van het plunderen van de bankrekening van een 83-jarige vrouw uit Den Haag. Het gaat om een 53-jarige vrouw en 52-jarige man uit Den Haag die het slachtoffer hielpen in de huishouding.

Vorig jaar haalde de 83-jarige vrouw de verdachten in huis als hulp in de huishouding. Na enige tijd merkte het slachtoffer dat haar pinpassen waren weggenomen en dat er voor enkele duizenden euro’s was gepind van haar bankrekening. Hierop besloot de vrouw aangifte te doen van diefstal. De politie startte vervolgens een onderzoek en dit leidde donderdag 5 maart tot de aanhouding van de verdachten. De man en vrouw zitten op dit moment vast en worden vrijdag 6 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris.