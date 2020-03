Taakstraf voor beveiligers ziekenhuis na overlijden bezoeker

Geslagen door bezoeker

Tijdens hun werk als beveiligers is een van hen op enig moment door een bezoeker van het ziekenhuis om ogenschijnlijk onverklaarbare reden met een vuist in zijn gezicht geslagen. Hierop hebben de verdachten deze bezoeker naar de grond gebracht en hem op de grond gefixeerd en gefixeerd gehouden tot de politie arriveerde. De bezoeker is enige dagen later overleden.

Oordeel van de rechtbank

Dit ingrijpen van de beveiligers beoordeelt de rechtbank als gerechtvaardigd om de geëscaleerde situatie die op het moment van het uitdelen van de vuistslag ontstond, onder controle te krijgen. Als beveiligers in het ziekenhuis kon van hen niet verwacht worden dat zij zich aan de situatie zouden onttrekken.

Te lange fixatie

De verdachten hebben in de aanloop naar het geweld alle geduld met het slachtoffer betracht en de wijze waarop in eerste instantie op het geweld is gereageerd, is gepast en gerechtvaardigd. De rechtbank vindt echter dat de beveiligers de fixatie van de bezoeker langer hebben laten voortduren dan noodzakelijk was. Hun gezamenlijke optreden werd daardoor disproportioneel en als medeplegen van mishandeling aangemerkt. De rechtbank volgt de eis van de officier van justitie.