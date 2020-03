Brand in bedrijfspand

In een bedrijfspand aan de Zadelmakerstraat in Assen is zaterdagmorgen een kleine brand uitgebroken.Omstreeks 09.15 uur werd de brand aan de brandweer gemeld die hierop met enkele voertuigen uitrukte. De brand was snel onder controle.

In het bedrijfspand zit een garage gevestigd. Vermoedelijk was er kortsluiting in het apparaat waar men koplampen mee afstelt.