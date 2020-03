Marechaussee treft vuurwapen aan in auto op Schiphol

Tijdens de controle van het voertuig vertoonde de bijrijder zenuwachtig gedrag. Hij wilde zich aan de controle onttrekken door uit de auto te stappen. Bij het verlaten van de auto gooide deze passagier snel een tas op de achterbank. Bij controle van deze tas werd het vuurwapen aangetroffen. In het vuurwapen zat een patroonhouder met munitie. Geen van de mannen wilde uitleggen van wie het vuurwapen was. Daarop zijn de drie inzittenden, twee mannen van 19 jaar en één van 20 jaar uit Amsterdam, aangehouden als verdachten voor verboden wapenbezit.

Naar aanleiding van het aantreffen van het vuurwapen met munitie is een woning doorzocht in Amsterdam. Hierbij is niks aangetroffen. Het vuurwapen en de patroonhouder met munitie zijn in beslag genomen.