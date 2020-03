Corona lijkt positief effect te hebben op spits

Op dinsdagavond was er een piek van 99 kilometer file, terwijl het gemiddelde op die dag normaal gesproken op 275 kilometer ligt. De woensdagochtendspits was ook aanmerkelijk rustiger met slechts 33 kilometer file. In Brabant stond de afgelopen dagen zelfs helemaal geen file.

Ook op andere plekken rustig

Hoewel de oproep thuis te blijven vooral gericht was op inwoners van Brabant, was het niet alleen in het zuiden rustig op de weg. Het effect straalt uit over een groot deel van Nederland, waaronder de regio's Utrecht en Rotterdam. Doordat er minder forensen uit Brabant in noordelijke richting rijden, is er minder verkeer op de A2, A15 en A16.

Hoe lang de rust op de weg aan zal houden is niet te voorspellen.