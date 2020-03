Terrorismeverdachte op Schiphol aangehouden bij terugkeer

Ambassade Muscat

De man had zich vorige week gemeld bij de Nederlandse ambassade in Muscat in Oman. 'Hij zou contact hebben gezocht om een nieuw leven te beginnen. De man wordt verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie', aldus het OM.

Gewapende strijd

Hij zou eind 2010 zijn uitgereisd naar Somalië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een of meer terroristische organisaties, zoals Al-Shabaab of Al Qaida. De rechter-commissaris bij de rechtbank in Rotterdam heeft de man vrijdag voor twee weken in bewaring gesteld.