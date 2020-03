Corendon annuleert alle reizen en cruises vanwege coronavirus

De beslissing is het gevolg van de vergaande maatregelen die nu wereldwijd worden genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Door deze onvermijdbare en buitengewone omstandigheden vindt Corendon het niet langer verantwoord om vakanties door te laten gaan. Met dit uitzonderlijke besluit komt de reisorganisatie tegelijkertijd tegemoet aan de luide roep van klanten die nu liever thuisblijven dan op vakantie gaan. De betreffende klanten van Corendon worden vandaag per e-mail over dit besluit geïnformeerd. Over vertrekdata na 31 maart 2020 wordt in een later stadium een besluit genomen. Vakantiegangers die nu op vakantie zijn, vliegen vooralsnog op hun reguliere terugvluchtdatum terug naar Nederland.

Gevolgen voor de klant

Corendon informeert haar klanten vandaag per e-mail over de beslissing en vervolgstappen. Vakantie en vluchten worden geannuleerd, maar klanten zijn hun geld niet kwijt. Ze houden het bedrag dat aan Corendon is betaald als tegoed (‘waardebon’) voor een volgende vakantie. Dit tegoed is zichtbaar in hun persoonlijke ‘Mijn Corendon’ of ‘Mijn Stip’ account. Klanten hoeven niet meteen te beslissen voor welke nieuwe vakantie ze kiezen; ze kunnen hier rustig de tijd voor nemen. Ze kunnen daarna zelf hun nieuwe vakantie of vlucht boeken via de website of via hun reisbureau, waarbij ze kunnen kiezen uit ons gehele aanbod; het hoeft niet hetzelfde hotel of dezelfde bestemming te zijn. Wanneer de reissom van de nieuwe reis hoger uitvalt, brengen we de meerkosten in rekening. Wanneer de nieuwe vakantie goedkoper is, betalen we het verschil terug. Klanten geven erna hun nieuwe boekingsgegevens door via een invulformulier op de website (corendon.nl/reistegoed). Dit webformulier geldt ook voor klanten die via Stip hebben geboekt.

Klanten wordt dringend verzocht om in de komende dagen niet met het Corendon contact center te bellen. Vanwege de huidige situatie is het hier nu al extreem druk vooral ook vanwege de vele telefoontjes die binnekomen van bezorgde reizigers die op dit moment al op vakantie zijn.