Schietpartij Lorentzlaan Amsterdam-Oost kost man het leven

In Amsterdam is zaterdagmiddag even voor 15.00 uur een schietpartij geweest in of bij een woning op de Lorentzlaan in de wijk Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost. De politie is massaal ter plaatse gekomen.

Woning afgezet

Het is op dit moment niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Ook is onduidelijk onder welke omstandigheden de schietpartij heeft plaatsgevonden. De politie, die de melding van de schietpartij om 14.52 uur kreeg, heeft een afzetting gemaakt rond een woning. Later meer.

Update 17.30 uur : Man overleden

De politie heeft bekendgemaakt dat zaterdagmiddag in de woning aan de Lorentzlaan een man met een schotwond werd aangetroffen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd, maar het slachtoffer is overleden aan zijn verwondingen. De politie is een onderzoek gestart.

Traumahelikopter

Na de melding van de schietpartij kwamen hulpdiensten ter plaatse. Daarbij is ook een Mobiel Medisch Team opgeroepen die per traumahelikopter ter plaatse zijn gekomen net als een ambulance. Ook is de brandweer opgeroepen om ter plaatse assistentie te verlenen. Onbekend is nog op dit moment wat de precieze aanleiding is van het schietincident. Daar zal het onderzoek van de politie meer duidelijkheid over moeten geven.

Update 17.45 uur : Drie aanhoudingen

Agenten hielden in totaal drie personen in de leeftijd van respectievelijk 22, 23 en 24 jaar oud. Zij waren ten tijde van het incident in de woning aanwezig en worden verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. De recherche doet onderzoek en loopt daarbij alle scenario’s uit die mogelijk van toepassing zijn.

Getuigen

De recherche heeft onderzoek gedaan in de woning, sporen veilig gesteld en getuigen gehoord. Heeft u nog informatie met betrekking tot dit schietincident neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of Anoniem op 0800-7000.