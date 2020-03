Ziekenhuis Hoorn plaatst tent voor SEH-patiënten vanwege het Coronavirus

De tent staat bij de ambulance-ingang aan de achterzijde van de spoedeisende hulp in Hoorn. Hier worden alle SEH-patiënten opgevangen voor een eerste beoordeling van hun klachten. Van hieruit kunnen patiënten op de juiste manier geholpen worden en is het ziekenhuis voorbereid op patiënten met mogelijk het Coronavirus.

In de triage-tent beoordelen artsen en verpleegkundigen de ernst van de klachten en beslissen ze hoe patiënten het snelst geholpen kunnen worden. Ook patiënten vanuit de ambulances komen hier eerst binnen. “Dat doen we omdat we een grotere toeloop van patiënten verwachten dan normaal vanwege Corona,” vertelt SEH-hoofd Yolanda van Zwol. De extra maatregel is bedoeld om te kunnen controleren of patiënten met luchtwegklachten mogelijk besmet zijn met het Coronavirus. Vervolgens worden ze op de juiste manier opgevangen om risico’s op verdere besmetting te verkleinen.