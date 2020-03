Zorgen bij Nederlanders nemen toe

De zorgen bij de Nederlander neemt met het uur toe. Is het niet de gedachte besmet te raken met het levensbedreigende coronavirus, dan wel een mogelijk baanverlies.

Het virus lijkt niet te stoppen, zeker nu er vandaag weer tientallen nieuwe ziektegevallen en doden zijn bijgekomen.

Maar naast alle nieuwe ziektegevallen, hangt voor veel bedrijven inmiddels een faillissement boven het hoofd. Zo worden bij bijvoorbeeld de KLM contracten niet meer verlengd en verliezen nog eens 2000 mensen hun baan. Op Schiphol zelf is ook bijna geen beweging van passagiers meer waardoor taxibedrijven geen passagiers meer vervoeren.

Ook de Aalsmeerse Bloemenveiling Royal FloraHolland ziet grote problemen voor de kwekers in de sierteelt. In een brief roept het kwekerscollectief het kabinet op om steun. Komt deze niet, dan verwacht FloraHolland dat tientallen kwekers het niet gaan redden.

Ook vandaag werden supermarkten op rij weer leeg gekocht. In Purmerend was er voor een supermarkt zelf een opstootje om de laatste boodschappen. Op straat is het vandaag een stuk rustiger dan voorheen. Veel mensen zitten thuis en volgen het corona-nieuws op de voet.