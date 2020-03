PostNL zet bezorging post en pakketten voort

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Wij zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheid die we hebben richting al onze stakeholders. We doen er alles aan om de universele postdienst en de bezorging van pakketten en andere zendingen op verantwoorde wijze voort te kunnen zetten. Dat is alleen mogelijk dankzij de inzet en betrokkenheid van onze mensen, in nauwe samenwerking met onze klanten en onze partners. Veilige en gezonde werkomstandigheden staan daarbij voorop.”

Geen handtekening op de scanner

PostNL volgt de richtlijnen van de overheid en houdt contact met de autoriteiten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo worden er extra maatregelen genomen om het directe contact zo veel mogelijk te beperken. Consumenten hoeven tot nader order niet meer op het scanapparaat te tekenen voor ontvangst van een pakket of een aangetekende verzending. De bezorger zal dat namens de ontvanger doen door de laatste drie tekens van het nummer van paspoort of rijbewijs te noteren na ontvangst. Informatie over de bezorgstatus is zoals altijd beschikbaar in de PostNL-app en in de track & trace informatie op de PostNL-website.