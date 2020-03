Dode bij ongeval in Buinerveen

In het Drentse Buinerveen is maandagavond een persoon met een auto te water gegaan.

Door nog onbekende oorzaak kwam de auto in het water in de Buinerstraat. Het slachtoffer is zwaargewond uit het voertuig gehaald en krijgt de nodige medische behandeling.

De politie zal in een later stadium onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.