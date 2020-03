40.000 tot 80.000 doden in Nederland verwacht door coronavirus

Het RIVM verwacht dat ongeveer 50 tot 60 procent van de Nederlanders besmet raakt met het coronavirus. Het RIVM en het kabinet hebben gisteren bekendgemaakt dat men groepsimmuniteit in Nederland wil creëren om zo de Nederlander op de lange termijn te kunnen beschermen.

Tot nu toe 43 doden

Inmiddels loopt het aantal mensen dat is overleden ook in ons land verder op. Sinds maandag zijn er 19 patiënten overleden aan COVID-19. 'In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven aan de ziekte', zo meldt het RIVM dinsdagmiddag.

Sterfgevallen

Vooraanstaande virologen in België hebben vandaag laten weten dat Nederland met het plan groepsimmuniteit een enorm gezondheidsrisico neemt. Vanavond werd bij Nieuwsuur bekend dat het aantal dodelijke slachtoffers door een besmetting snel kan gaan oplopen. Viroloog Marion Koopmans schat dat het totaal aantal doden kan oplopen tot in orde van grootte tussen de 40.000 en 80.000. Zij baseert zich daarbij op de verwachting van het RIVM dat 50 tot 60 procent van de Nederlandse bevolking besmet zal raken met het coronavirus. Het rekenmodel dat Amerika en Engeland op dit moment hanteert laat zien dat ongeveer 1 tot 2 procent van de zieken zal sterven. Dit rekenmodel wordt ook in Nederland gebruikt. Voor Nederland zou naar verwachting dus ongeveer de helft van de bevolking besmet raken dus ongeveer 8,5 miljoen mensen. De helft hiervan wordt ook ziek dus ruim 4 miljoen mensen. Tussen de 1 en 2 procent van deze 4 miljoen personen zal dus waarschijnlijk sterven. Dit komt dus neer op tussen de 40.000 en 80.000 dodelijke slachtoffers.

Patiënten op ic gaan niet vooruit

In Italië slaan ziekenhuizen inmiddels alarm. Op de ic zijn de bedden vol en de artsen werken dag en nacht. Cremona ligt midden in het corona-epicentrum in Italië, ten zuiden van Milaan. De artsen werken hard, maar zien de gezondheid van hun patiënten niet vooruit gaan.