Verdachten aangehouden in onderzoek naar woningoverval

Op die bewuste dag werden de bewoner en zijn buurman in de woning overweldigd door een aantal jongeren die de woning binnendrongen en goederen buit maakten. Bij de confrontatie werd er geweld gebruikt door de verdachten en raakten de slachtoffers gewond. Zij moesten zich hiervoor onder behandeling stellen van het ziekenhuis.

Opsporingsprogramma Bureau Hengeveld

De recherche stelde direct een groot onderzoek in naar de identiteit van de verdachten en zette daarbij ook het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht in. Het onderzoek en de media-aandacht leidde tot de arrestatie van vijf verdachten. Het gaat om bewoners van Utrecht in de leeftijd van 15, 16 en 17 jaar oud.



De politie onderzoekt of er mogelijk een relatie is met andere woningovervallen.