Geen eindtoets in groep 8 dit jaar

,We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen. Ik vraag hier ieders begrip voor,” zegt minister Slob.

Schooladvies van leraar

De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken van de leraar al het schooladvies voor de middelbare school gekregen. Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school.

Voortgezet onderwijs

Minister Slob heeft aan basisscholen gevraagd om in samenwerking met middelbare scholen leerlingen uit groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal op de middelbare school in het nieuwe schooljaar goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten. Daar zal minister Slob nadere afspraken over maken met het voortgezet onderwijs.