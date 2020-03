Gözmen T. vrijdag niet bij uitspraak schietpartij 24 Oktoberplein Utrecht

De rechtbank Midden-Nederland doet vrijdag 20 maart om 14.00 uur uitspraak in de zaak van de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Gözmen T., de verdachte in deze zaak, zal niet aanwezig zijn bij de uitspraak. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

Rechtbank

Eerder heeft de rechtbank aangegeven dat de verdachte verplicht aanwezig moet zijn bij de uitspraak. Hij zou, gezien zijn gedrag tijdens de inhoudelijke behandeling, niet in de feitelijke zittingszaal aanwezig zijn. Net als tijdens delen van de inhoudelijke behandeling zou hij de uitspraak via een videoverbinding vanuit een aparte ruimte volgen.

Coronavirus

Voor het vervoer en aanwezigheid van de verdachte zou een groot aantal mensen van de parketpolitie en DJI nodig zijn, die fysiek dicht bij de verdachte en elkaar zouden komen. De rechtbank vindt het gezien de huidige ontwikkelingen met het coronavirus onverantwoord om de parketpolitie en DJI op deze manier te belasten met het vervoer en de bewaking van de verdachte. Dit betekent dat de verdachte vrijdag niet in het gerechtsgebouw aanwezig zal zijn tijdens de uitspraak.

Beperking aantal personen in rechtbank

Door deze recente ontwikkelingen rondom het coronavirus is het aantal personen dat bij de uitspraak in de zittingszaal aanwezig kan zijn ook beperkt. Gezien het grote aantal nabestaanden en slachtoffers heeft de rechtbank moeten vaststellen dat het onverantwoord is om hen in groten getale toe te laten tot de zittingszaal. Tussen de aanwezigen zal voldoende afstand moeten worden gehouden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Acht plaatsen voor nabestaanden en slachtoffers

De rechtbank stelt daarom in de zittingszaal acht plaatsen beschikbaar voor nabestaanden en slachtoffers. Het Openbaar Ministerie verdeelt die plaatsen onder deze groep. De rechtbank begrijpt dat dit mogelijk een grote teleurstelling is voor de overige nabestaanden en slachtoffers, maar de gezondheid van alle betrokkenen staat voorop. Zij kunnen de uitspraak thuis via een livestream volgen. De advocaten van de slachtoffers en nabestaanden kunnen de uitspraak volgen in een videozaal in het gerechtsgebouw.

Minder rechters en officieren

Gelet op het belang van de gezondheidsaspecten zal de rechtbank enkelvoudig uitspraak doen, en wordt het OM door één i.p.v. drie officieren van justitie vertegenwoordigd. Uiteraard wordt ook de raadsman van de verdachte in de gelegenheid gesteld de uitspraak bij te wonen.