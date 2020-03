Consumentenbond waarschuwt voor corona-oplichters

De Consumentenbond waarschuwt voor criminelen die een slaatje proberen te slaan uit het coronavirus. Met onder andere e-mails en sms’jes proberen ze computervirussen en ransomware te verspreiden of gegevens van consumenten te ontfutselen. Ook proberen ze via nepwebshops of babbeltrucs consumenten op te lichten.

De afgelopen tijd ontvingen consumenten verschillende soorten nepmails. Bijvoorbeeld uit naam van het RIVM. In de bijlage zou belangrijke informatie staan over het coronavirus. Bij het openen van de mail raakt de computer besmet met malware, zoals ransomware.

Ook in sommige apps voor Androidtelefoons zit ransomware. Bijvoorbeeld in een app die alleen buiten de Play Store te downloaden is. Daarmee zou de verspreiding van corona live te volgen zijn. In werkelijkheid vergrendelt de app telefoons met lockscreen-ransomware.

Criminelen spelen in op actualiteit

Ook op andere manieren spelen criminelen slinks in op de actualiteit. Zo sturen ze e-mails en sms’jes uit naam van banken. In deze berichten vragen ze de ontvanger bankgegevens in te vullen op een nepsite. Zogenaamd omdat klanten dan een antibacteriële betaalpas krijgen of omdat hun rekening in quarantaine is geplaatst.

Of ze richten zich met specifieke phishingmails op mensen die thuiswerken. Via deze e-mails - zogenaamd van de directie - proberen ze toegang te krijgen tot bedrijfsnetwerken. In de mails staat vaak een link naar een nagemaakte Microsoft- of Outlook-website.

Nepwebshops

Andere criminelen proberen mensen op te lichten door via malafide webshops mondkapjes en/of handgel te verkopen. Ook via Marktplaats.nl boden verkopers mondkapjes aan. Marktplaats verwijderde de advertenties na een oproep van de autoriteiten om deze middelen alleen aan zorginstellingen ter beschikking te stellen.

De Consumentenbond adviseert consumenten om niet in te gaan op e-mails over corona die afkomstig lijken van het RIVM of een andere autoriteit. Consumenten die informatie zoeken over het coronavirus kunnen het beste zelf naar de RIVM-site gaan.

De Consumentenbond geeft ook informatie en tips over ransomware, nep-apps, phishing, en malafide webshops.