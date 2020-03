Woning beschoten in Amsterdam Zuidoost

In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 maart is rond 02.30 uur een woning aan het Mijehof in Amsterdam Zuidoost beschoten. De recherche is gestart met het onderzoek naar deze beschieting. De Forensische Opsporing heeft ter plaatse een sporenonderzoek gedaan en heeft alle nog aanwezige sporen veiliggesteld. Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident.

Volgens getuigen zou sprake zijn geweest van één dader, die na het incident te voet is gevlucht in de richting van basisschool De Brink. De politie wil weten wie verantwoordelijk is voor deze beschieting en roept hierbij onder meer de hulp in van de burger. Als er mensen zijn die meer informatie kunnen geven over dit incident, dan komen we graag met hen in contact. Hetzelfde geldt voor getuigen die afgelopen nacht in de omgeving van het Mijehof iets opvallends hebben gezien of gehoord. Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.