Politiemensen grijpen in bij ruzie in woning

Politiemensen hebben in de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 maart 2020 rond 02.00 uur ingegrepen bij een ruzie in een woning in de Vlissingse binnenstad. Daarbij is de 22-jarige bewoner aangehouden op verdenking van poging doodslag.

Bij de politie was een melding binnengekomen dat meerdere mensen ruzie met elkaar zouden maken in een woning in het centrum. De politie-eenheid die als eerste ter plaatse was, hoorde dat er behoorlijk geschreeuwd werd in de woning. Toen er een tweede eenheid was gearriveerd en ze een vrouw hoorden gillen, gingen de politiemensen de woning binnen. Ze troffen er een vrouw aan die door een man in de wurggreep werd gehouden. Nadat ze de vrouw uit haar benarde positie hadden bevrijd, zagen ze dat ze gewond was. Daarop hebben ze de man die haar kort daarvoor vast had aangehouden.

Alcohol in het spel

Het gaat om een 22-jarige bewoner van het pand. De vrouw is zijn 22-jarige partner. Ze heeft aangifte gedaan van poging doodslag en is door een dokter nagekeken. De verdachte heeft op het bureau meegewerkt aan een ademanalyse waaruit bleek dat hij onder invloed van alcohol was (uitslag 685 ug/l). Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zaterdag verhoord.