Premier Rutte sorry voor al deze dagjesmensen op een kluitje. Zonde van uw werk!

Zoals we de laatste dagen kunnen zien doet politiek Den Haag zijn uiterste best om Nederland door deze coronacrisis heen te krijgen. Het kabinet en minister president Marc Rutte verdienen op dit moment dan ook een hele dikke pluim.

Helaas vecht Nederland en de rest van de wereld nog steeds elke dag tegen het dodelijke virus en dat zal voorlopig nog wel even aanhouden ook zo is de trieste verwachting.

Inmiddels zitten veel Nederlanders een week thuis te werken om zo de verspreiding van het virus te kunnen remmen, maar dat lijkt voor velen niet mee te vallen ondanks de oproep van Rutte om vooral thuis te blijven. Het was zaterdag mooi weer en men trok er dus gewoon als vanouds massaal op uit. Vooral Zandvoort werd onaangenaam verrast door de vele dagjestoeristen die gewoon schouder aan schouder door het dorp en over het strand liepen.

Ondanks dat onze hardwerkende premier het land enigszins probeert 'leefbaar' te houden, weten vele onbedachtzame mensen de Haagse oproep te negeren. Wat men niet beseft is dat wanneer het virus zich bijvoorbeeld door Zandvoort sneller verspreidt, dat het kabinet mogelijk volgende week al nog maar één kaart in handen heeft en deze is een complete lockdown.

Beste premier Rutte al deze dagjesmensen hadden vast een goed excuus om niet om te keren toen ze zagen dat het wel erg druk was in Zandvoort.