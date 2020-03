200 Miljoen subsidie voor overstap huurwoningen op warmtenet

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert 200 miljoen euro in het aardgasvrij maken van huurwoningen. De Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) is bedoeld voor verhuurders die de overstap willen maken van aardgas naar een lokaal of regionaal warmtenet. Naar verwachting ondersteunt de regeling de overstap van 55.000 huurwoningen, vooral in wijken waar het aardgasnet aan vervanging toe is en er aangesloten kan worden op een bestaand warmtenet.

De regeling biedt een tegemoetkoming in de kosten die binnen en buiten de woning gemaakt moeten worden voor de aansluiting op een andere warmtebron. Het gaat bijvoorbeeld om het verleggen van leidingen of het weghalen van cv-ketels in de woning en de aansluitkosten buiten de woningen. Verhuurders van woningen die al op een warmtenet aangesloten zijn en waarin nu nog aardgas wordt gebruikt voor koken of het verwarmen van water (met bijvoorbeeld een geiser) kunnen ook een beroep doen op de regeling. Waardoor deze woningen helemaal aardgasvrij kunnen worden. Per woning wordt er maximaal €5.000 subsidie toegekend.

Minister Knops: “De SAH is een mooie stap in de uitvoering van het klimaatakkoord en een steun in de rug van corporaties en andere verhuurders. Zij hebben plannen gemaakt om versneld 100.000 woningen te verduurzamen. Een groot deel daarvan kan met deze regeling naar de fase van realisatie. Daarmee ondersteunt de regeling ook uitvoerende bedrijven zoals installateurs en aannemers.”

Aanvragen

Verhuurders kunnen vanaf 1 mei via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag indienen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleinere en grotere aanvragen. Bij aanvragen boven de €25.000 wordt na goedkeuring eerst een voorschot uitgekeerd, de rest volgt zodra de werkzaamheden zijn afgerond. Voor deze aanvragen geldt dat de werkzaamheden nog niet gestart mogen zijn. Bij kleinere aanvragen wordt de subsidie in één keer uitgekeerd. De werkzaamheden moeten na 17 september 2019 zijn gestart. Voor alle aanvragen geldt dat de werkzaamheden binnen 5 jaar gerealiseerd moeten zijn.