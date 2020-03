Mogelijke doorbraak na aanhoudingen rond bloedprik-babbeltrucs

Afgelopen zondag heeft de politie twee verdachten aangehouden in verband met 7 bloedprik-babbeltrucs. 'Het gaat om een 21-jarige vrouw uit Ede en een 22-jarige man uit Utrecht. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten', zo meldt de politie maandag.

Geld en pinpassen gestolen

In oktober 2019 hield het de gemoederen flink bezig: een babbeltruc waarbij de daders zich voordeden als medewerkers van de thuiszorg. Onder het mom van ‘bloed prikken’ verschaften zij zich toegang tot de woning van de slachtoffers, om ze vervolgens te bestelen van geld en pinpassen. Met deze weggenomen pinpassen werd er vervolgens bij verschillende banken geld opgenomen. Afgelopen zondag en maandag werden de twee verdachten gearresteerd, op verdenking van betrokkenheid bij 7 van deze babbeltrucs.

Onderzoek

De babbeltrucs vonden plaats in Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Eindhoven. De recherche van Utrecht startte in samenwerking met de recherche uit Eindhoven en Politie Diemen Ouder-Amstel een groot onderzoek. Bij meerdere zaken was er beeldmateriaal beschikbaar van de verdachten, waarna zij door onderzoek en herkenning geïdentificeerd konden worden. De verdachten worden woensdag 25 maart voorgeleid bij de rechter-commissaris. Het onderzoek gaat verder en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

'Nieuwe grens overschreden'

Landelijk projectleider woninginbraak Sybren van der Velden : 'met het prikken van bloed werd door de daders een nieuwe grens overschreden in de babbeltrucs. De publieke verontwaardiging was groot. Het onderzoeksteam heeft goed werk geleverd. We zijn blij dat er nu 2 verdachten zijn aangehouden. Het onderzoek naar andere verdachten wordt voort gezet.'