Politie houdt twee verdachten aan voor poging miljoenenoplichting mondkapjes

De politie heeft in verband met fraude met een grote partij mondkapjes dinsdag in Dordrecht een woning doorzocht en een man en vrouw aangehouden, die worden verdacht van oplichting. Dit meldt de politie dinsdag.

Grote partij mondkapjes aangeboden

'Vorige week kreeg de politie het signaal binnen dat Nederlands ziekenhuizen een grote partij mondkapjes kregen aangeboden waarvoor miljoenen euro’s moest worden betaald, terwijl de te leveren partij in werkelijkheid vermoedelijk niet bestond. De verdenking bestond dan ook dat oplichters probeerden te profiteren van de coronacrisis. Uiteindelijk is er gelukkig niet betaald', aldus de politie.

FIU en ziekenhuizen trekken aan de bel

Het signaal werd afgegeven door betrokken ziekenhuizen en de Financial Intelligence Unit (FIU), die een melding van een ongebruikelijke financiële transactie had gekregen van een internationale bank.

Onderzoek gestart

De Landelijke Recherche startte een onderzoek en deed vandaag een aanhoudingen en een huiszoeking in Dordrecht. Daarbij zijn een man en een vrouw aangehouden, allebei 27 jaar oud. De verdachten zijn overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam en worden daar verhoord. Tijdens de doorzoeking zijn bescheiden en digitale gegevens inbeslaggenomen die nader worden onderzocht.

Bestrijden criminaliteit in crisistijd

(Cyber)criminelen maken vaak gebruik van de actualiteit om mensen op te lichten: ook in deze tijd bedenken criminelen nieuwe vormen van oplichting om onrechtmatig geld te kunnen verdienen. De politie houdt rekening met een toename van onder meer internetoplichting en babbeltrucs sinds de uitbraak van het coronavirus. De zaak met de mondkapjes lijkt zo’n geval; ook andere Europese landen kennen dergelijke voorbeelden. Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zijn hier alert op en treden hier hard tegen op.

Wees op je hoede en ken je leverancier

De politie waarschuwt om goed uit te kijken met welke personen of bedrijven transacties worden aangegaan bij de aankoop van bijvoorbeeld hulpmiddelen én om uitvoerig klantenonderzoek te verrichten. Let altijd goed op wie de aanbieder van de goederen is en maak gebruik van de bestaande bestel- en betaalwijzen.